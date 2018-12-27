Париж не стал отменять новогодние торжества, несмотря на угрозу протестов

Мэрия Парижа подтвердила планы по организации праздничных мероприятий на Елисейских полях, несмотря на звучавшие в сети призывы к проведению 31 декабря новых акций протеста движения "желтых жилетов". Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте парижской городской администрации.

"Париж в пятый раз отпразднует наступление Нового года, организовав совместно с [сетью гипермаркетов] Monoprix световое и пиротехническое шоу на Триумфальной арке", - говорится в заявлении мэрии.

Перед шоу зрителей ожидает представление, главной темой которого станут годовщины сразу двух важных международных соглашений: 230 лет Декларации прав человека и гражданина, принятой по итогам Великой французской революции в 1789 году, и 70 лет Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года в Париже резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

С 23:40 на арке будут демонстрироваться лазерные проекции, лейтмотивом которых станет тема братства - одной из трех составляющих национального девиза страны. После этого будет праздничный салют.