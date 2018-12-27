СНБ задержала полицейского в момент получения им взятки

Служба национальной безопасности Республики Армения 21 декабря 2018 года получила от гражданина сообщение о том, что сотрудник полиции потребовал у него взятку – около 700 долларов – за то, чтобы решить полученную полицией жалобу в его пользу.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ РА, в результате предпринятых сотрудниками СНБ оперативно-следственных широкомасштабных мероприятий выяснилось, что следователь полиции ереванского отделения Арабкир А.Г. потребовал у гражданина Н.Х. взятку в 700 долларов, пообещав, что полученной в полиции в его отношении жалобе хода не будет дано, а истцу ответят, что необходимо обратиться в другие правоохранительные органы. В результате торга размер требуемой взятки спустился до 500 долларов.

26 декабря 2018 года, около 12.00, гражданин, под непосредственным контролем сотрудников СНБ, в служебной полицейской машине передал А.Г. 500 долларов США, после чего последний был задержан сотрудниками СНБ, а деньги были обнаружены в кабине машины.

Возбуждено уголовное дело, А.Г. арестован.

Ведется следствие.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.