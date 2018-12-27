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Как украсили Тбилиси к Новому году - красивое видео сняли с помощью дрона


Празднично украшенный к Новому году центр столицы Грузии сняли с высоты птичьего полета с помощью дрона, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik




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