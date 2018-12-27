В Москве стартовала встреча Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Москве, проводит встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом сказано на страничке Фейсбук Министерства иностранных дел Республики Армения.