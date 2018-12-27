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В Москве стартовала встреча Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова


Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Москве, проводит встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сказано на страничке Фейсбук Министерства иностранных дел Республики Армения.


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