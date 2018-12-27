СМИ: неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде после визита Трампа

Серия взрывов прогремела в четверг в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада вблизи посольства США в Ираке. Как сообщил новостной портал Shafaaq news, несколько минометных снарядов разорвалось вблизи американского диппредставительства.

Как заявили изданию чиновники, работающие в правительственном квартале, охранники посольства сделали предупредительные выстрелы в ответ на атаку. Официального комментария американской дипмиссии пока не последовало.

Ранее некоторые арабские телеканалы сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в районе Багдада, где расположено посольство США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Инцидент произошел после визита президента США Дональда Трампа в Ирак, где он встретился с американскими военнослужащими. Во время выступления президент объявил, что не планирует выводить войска из арабской страны, а Ирак может стать базой для операций против террористов в Сирии. В Багдаде подтвердили, что знали о готовящемся визите американского лидера, но официальных встреч с руководством Ирака не было.