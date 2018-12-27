Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook посольство Армении в РФ, разместив и видеоматериал о событии.

Визит Пашиняна в Москву носит рабочий характер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.