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Никол Пашинян прибыл в Москву


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook посольство Армении в РФ, разместив и видеоматериал о событии.  

Визит Пашиняна в Москву носит рабочий характер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.


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