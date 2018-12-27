Аэропорты "Звартноц" и "Ширак" будут модернизированы в рамках мастер-плана. Как передает «Арменпресс», правительство Армении на очередном заседании в четверг и на последнем заседании 2018 года утвердило мастер-план работ в международных аэропортах "Звартноц" и "Ширак".

Согласно проекту, который представил и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян, в международном аэропорту "Звартноц" планируется отремонтировать взлетно-посадочную полосу длинной 2850 и шириной 45 метров. На восстановительные работы планируется выделить 9 млн долларов.

Также на рулевой дорожке "C" должно быть восстановлено полотно протяженностью 270 метров и шириной 24 метра, на что будет выделено 2,5 млн долларов. Еще по 1,5 млн долларов будет выделено на ремонт платформы и на интегрированную систему безопасности периметра.

Для повышения эксплуатационного уровня аэропорта возникла необходимость приобретения нового противообледенительного оборудования и снегоуборочных машин, а также бензовозов. Было также изучено функционирование грузового комплекса и автопарка. Выяснилось, что необходимо модернизировать автомобили и приобрести новые. На эти мероприятия планируется выделить 8,43 млн долларов. Еще 1 млн долларов будет выделен на модернизацию топливной станции.

Гюмрийскому аэропорту "Ширак" планируется выделить 1 млн долларов на модернизацию платформы, что позволит принимать самолеты Airbus A-320 и Boеing 757-200.

Также планируется выделить $100 тыс. на реконструкцию зала регистрации, 900 тыс. долларов - на расширение места посадки и зала прибытия, 2 млн долларов - на ремонт платформы и 1,2 млн долларов - на другие расходы.