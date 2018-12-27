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в Кембридже создали виртуальную модель рака


Ученые из Кембриджского университета создали 3D-модель раковой опухоли для шлемов виртуальной реальности. Это принципиально новый взгляд на рак, говорят создатели, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В основе модели - образец настоящей опухоли, взятый у пациента. С помощью шлема виртуальной реальности на опухоль можно посмотреть под любым ракурсом. В модели воспроизведена каждая ее клетка.

Ученые считают, что модель может помочь людям лучше понять рак, и, возможно, приведет к появлению новых способов лечения заболевания.

 




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