в Кембридже создали виртуальную модель рака
Ученые из Кембриджского университета создали 3D-модель раковой опухоли для шлемов виртуальной реальности. Это принципиально новый взгляд на рак, говорят создатели, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
В основе модели - образец настоящей опухоли, взятый у пациента. С помощью шлема виртуальной реальности на опухоль можно посмотреть под любым ракурсом. В модели воспроизведена каждая ее клетка.
Ученые считают, что модель может помочь людям лучше понять рак, и, возможно, приведет к появлению новых способов лечения заболевания.
- 14:33 Илон Маск пообещал разместить по всей Европе заправки для машин Tesla
- 14:13 СМИ: неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде после визита Трампа
- 14:06 Никол Пашинян прибыл в Москву
- 13:54 В аэропорты "Звартноц" и "Ширак" будет инвестировано 38 млн долларов
- 13:52 в Кембридже создали виртуальную модель рака
- 13:48 Передвижная выставка Айвазовского пройдет в России в 2019 году
- 13:34 Известны призеры чемпионата Армении по вольной борьбе
- 13:25 Правительство Армении одобрило создание органа по расследованию авиационных ЧП в ЕАЭС
- 13:13 СМИ: экс-морпех из США собрал средства на подарки детям погибшего экипажа San Juan
- 13:08 Telegraph: Колин О'Брейди из США первым пересек Антарктиду без посторонней помощи
- 13:02 Протестующие перевозчики согласились с предложением Акопа Аршакяна
- 12:59 В Армении при министрах будут действовать общественные советы
- 12:56 С 28-29 декабря температура воздуха понизится на 8-10 градусов
- 12:38 Правительство Армении выделит еще 6 миллиардов драмов на квартиры военнослужащим
- 12:33 Электричество для необеспеченных слоев населения Армении подешевеет на 10 драмов
- 12:33 Гарегин Баграмян не думает, что цена на поставляемый из РФ газ возрастет
- 12:30 Правительство Армении выделило 23,5 млн драмов на премии за саммит Франкофонии
- 12:26 СК Армении выявил злоупотребления при строительстве опорных стен дл я ВС Армении
- 12:25 Более полумиллиона компьютеров оказались заражены мощнейшим вирусом
- 12:17 В восстановленном жилом районе Алеппо появятся около 900 новых квартир
- 12:15 Минздрав в преддверии Нового года напомнил о правилах хранения и приготовления пищи
- 12:03 На севере Индии перевернулся автобус со школьниками
- 11:47 Британские спасатели вновь посетили Спитак – через 30 лет после землетрясения: репортаж BBC
- 11:42 У церкви в центре Афин прогремел взрыв
- 11:39 Bloomberg: США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине
- 11:20 Никол Пашинян вылетел в Москву
- 11:05 Два человека казнены в Японии за преступления 1988 года
- 10:59 В ДТП на проспекте Исакова есть пострадавшие и погибшие
- 10:55 Св. Престол опубликовал календарь ритуалов по поводу Нового года и Рождества
- 10:35 В Армении наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и ОРЗ: Минздрав призывает группы риска пройти вакцинацию
- 10:31 Опрос: число противников лидера Южной Кореи впервые превысило число сторонников
- 10:24 В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау
- 10:18 «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»
- 10:16 Мэру Еревана представлена базовая географическая информационная система столицы
- 10:14 Аронян, Ованнисян, Саргсян и Петросян успешно стартовали на чемпионате мира по быстрым шахматам
18:59, 21.12.2018
Просмотрели 1796 раз Спитак - яркое свидетельство того, что человечество вместе может создать что-то прогрессивное: Серж Танкян
17:58, 21.12.2018
Просмотрели 1724 раз Решение о назначении генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации: пресс-секретарь секретариата ОДКБ
21:19, 21.12.2018
Просмотрели 1628 раз Манвел Григорян освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов
18:45, 21.12.2018
Просмотрели 1537 раз Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года»
20:13, 21.12.2018
Просмотрели 1306 раз В присутствии Никола Пашиняна зажжены огни главной новогодней елки Армении