Передвижная выставка Айвазовского пройдет в России в 2019 году

Передвижную выставку работ знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского из галереи его имени в Феодосии планируется провести в следующем году по всей России. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила журналистам в четверг статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Выставка пройдет в 2019 году", - сказала Манилова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заверил журналистов, что картины будут под надежной защитой.

"Отработана технология. Во-первых, все картины страхуются. Во-вторых, снабжаются необходимой защитой. Не в первый раз выставки делаем, они каждую неделю проходят по всей стране. За последние годы количество выставок увеличилось, по-моему, раза в полтора", - сказал он.

Художник Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ - прим. ТАСС). В том числе такие работы, как "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Айвазовский скончался в 1900 году и похоронен в Феодосии. В Феодосии именем Айвазовского названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник художнику.