Правительство Армении одобрило создание органа по расследованию авиационных ЧП в ЕАЭС

Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», постановление об этом было принято на заседании правительства Армении 27 декабря.

"Одобрить подписанное соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов", — говорится в постановлении правительства.

Документ будет отправлен в Конституционный суд, чтобы установить соответствие его положений с конституцией Армении.

В случае положительного заключения, соглашение будет представлено в парламент для ратификации, также говорится в постановлении правительства.

В проекте постановления, который представил и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян, отмечается, что ратификация соглашения позволит обеспечить выполнение соответствующих положений Чикагской конвенции 1944 года о международной гражданской авиации, государственной программы обеспечения безопасности полетов Армении и закона об авиации, а также требований Международной организации гражданской авиации.

Правительство РФ ранее одобрило проект соглашения о создании бюро. Предполагается, что РФ выйдет из соглашения МАК.

В настоящее время расследованием авиапроисшествий на территории постсоветского пространства занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). За ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в конце 2015 года российское правительство передало эти функции другим ведомствам.

В рамках нового органа предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.