СМИ: экс-морпех из США собрал средства на подарки детям погибшего экипажа San Juan

Бывший американский военнослужащий Эдвард Майкл организовал сбор средств на подарки детям членов экипажа погибшей подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Как сообщила газета Perfil, рождественские презенты получили 59 мальчиков и девочек.

На имя каждого ребенка была выписана подарочная карта на 3000 песо ($80), которые можно потратить на одежду и игрушки в местных магазинах. Основную часть средств пожертвовали бывшие сослуживцы Майкла.

В прошлом году он организовал аналогичную благотворительную акцию в помощь детям погибших аргентинских подводников, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки ее командир информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и возгоранию. По данным ВМС Аргентины, после сообщения об инциденте капитан субмарины выходил на связь и доложил, что лодка продолжает движение под водой в направлении базы в городе Мар-дель-Плата.

Место гибели аргентинской субмарины обнаружила в ноябре компания Ocean Infinity. Были сделаны 67 тыс. снимков затонувшей подлодки, по изучении которых эксперты постараются установить причины гибели субмарины.