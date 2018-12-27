Протестующие перевозчики согласились с предложением Акопа Аршакяна

С протестующими у здания Правительства Армении представителями компаний по грузоперевозкам только что встретился и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

Как передает «Арменпресс», и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян предложил демонстрантам встретиться в январе и обсудить проблему. В свою очередь, грузоперевозчики отметили, что они уже потеряли год в ожидании ответа, но, в конце концов, согласились с предложением Аршакяна.

Напомним, что представители компаний по грузоперевозкам жалуются на налоговые изменения, которые вступят в силу с 1 января. Протестующие отметили, что отныне им придется представлять еще больше документов, что они не могут просто осуществить, повышаются также налоги.