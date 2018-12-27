В Армении при министрах будут действовать общественные советы

При каждом министре отныне будет действовать общественный совет. Как передает «Арменпресс», решение об этом принято 27 декабря на заседании правительства Армении. Вопрос доложил и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян.

Правительство Армении решило внести поправку в решение «Об установлении образцовой формы устава органа системы государственного управления», согласно чему устанавливается, что при каждом министре создаются общественные советы. Цель – обеспечение участия гражданского общества в процессе реализации целей и задач министерств.