МЧС Армении предупреждает, что 27-го декабря в северных районах, 28-го в центральных районах ожидаются обильные осадки в виде снега, метель, низкая горизонтальная видимость, на автодорогах – гололедица. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На территории РА после полудня 27-го декабря в отдельных районах, 28-го в большинстве регионов, ночью 29-го в марзах Вайоц Дзор, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, 27-го в горных районах, а также в предгорьях, 28-го везде - снег. 27-го и 28-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 29-го, с 30-31 декабря и 1-го января ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с.

С 28-29 декабря температура воздуха понизится на 8-10 градусов.

В городе Ереван в вечерние часы 27-го, 28-го ожидаются осадки, 28-го - в виде снега. С 29-31 декабря и 1-го января ожидается погода без осадков.