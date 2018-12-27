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Электричество для необеспеченных слоев населения Армении подешевеет на 10 драмов


Комиссия по регулированию общественных услуг Армении снизила цену на электричество для необеспеченных слоев населения на 10 драмов за КВт.ч. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба КРОУ.

На заседании Комиссии 27 декабря были пересмотрены тарифы на электроэнергию. Для всех граждан цена на электроэнергию снизилась на 0,37 драмов за КВт/ч, а для социально необеспеченных слоев населения на 10,01 драмов за КВт/ч.

Таким образом, для необеспеченных семей цена составит: днем – 29,99 драмов (вместо действующих 40), а ночью 19,99 драмов за КВт/ч.

Решение вступит в силу с 1 февраля 2019 года.


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