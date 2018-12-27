И. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян не думает, что цена на поставляемый из РФ газ возрастет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами перед заседанием правительства и. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян.

Новой цены на российский газ осталось ждать несколько дней. "Переговоры с российскими коллегами продолжаются, и мы работаем над снижением тарифов. О предложениях российской стороны я не знаю, естественно, что нашим лучшим результатом было бы снижене цены ", - подчеркнул Баграмян.

Тем не менее, добавил и. о. министра, ему не кажется, что цена вырастет.

"В любом случае, итогов осталось подождать несколько дней", - добавил он.