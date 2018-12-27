СК Армении выявил злоупотребления при строительстве опорных стен дл я ВС Армении

СК Армении, в рамках расследования, проводимого в ГУОВД, выявил злоупотребления при строительстве опорных стен для ВС Армении, компании-подрядчику предъявлено обвинение. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Как удалось выяснить, компания-подрядчик подписала договор для осуществления строительтва для ЕС Армении на основе ложных данных, что позволило ей расхитить значительную сумму денег.

Кроме того, были сфальсифицированы данные об объемах осуществленных работ, указывались завышенные цифры и пр. После этого составлялись акты приема-сдачи с фальшивыми данными, незавершенка представлялась как принятые объекты и пр.

Исполнительному директору указанной компании было предъявлено обвинение по ст. 325, 178 УК Армении. Обвиняемый свою вину признал и восстановил нанесенный урон.

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Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.