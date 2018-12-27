Правительство Армении выделило 23,5 млн драмов на премии за саммит Франкофонии

Из резервного фонда кабинета министров Армении 10 ведомствам выделено 23,5 млн драмов. Как передает «Арменпресс», решение об этом принято 27 декабря на заседании Правительства Армении. Цель – финансовое поощрение за надлежащую организацию и проведение 17-го саммита Франкофонии в Ереване.

В частности, награды получат сотрудники аппарата НС Армении, Минэнерго, Минздрава, МИД, Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, прокуратуры, полиции, МЧС и др.