Правительство Армении выделило 23,5 млн драмов на премии за саммит Франкофонии
Из резервного фонда кабинета министров Армении 10 ведомствам выделено 23,5 млн драмов. Как передает «Арменпресс», решение об этом принято 27 декабря на заседании Правительства Армении. Цель – финансовое поощрение за надлежащую организацию и проведение 17-го саммита Франкофонии в Ереване.В частности, награды получат сотрудники аппарата НС Армении, Минэнерго, Минздрава, МИД, Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, прокуратуры, полиции, МЧС и др.
- 14:33 Илон Маск пообещал разместить по всей Европе заправки для машин Tesla
- 14:13 СМИ: неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде после визита Трампа
- 14:06 Никол Пашинян прибыл в Москву
- 13:54 В аэропорты "Звартноц" и "Ширак" будет инвестировано 38 млн долларов
- 13:52 в Кембридже создали виртуальную модель рака
- 13:48 Передвижная выставка Айвазовского пройдет в России в 2019 году
- 13:34 Известны призеры чемпионата Армении по вольной борьбе
- 13:25 Правительство Армении одобрило создание органа по расследованию авиационных ЧП в ЕАЭС
- 13:13 СМИ: экс-морпех из США собрал средства на подарки детям погибшего экипажа San Juan
- 13:08 Telegraph: Колин О'Брейди из США первым пересек Антарктиду без посторонней помощи
- 13:02 Протестующие перевозчики согласились с предложением Акопа Аршакяна
- 12:59 В Армении при министрах будут действовать общественные советы
- 12:56 С 28-29 декабря температура воздуха понизится на 8-10 градусов
- 12:38 Правительство Армении выделит еще 6 миллиардов драмов на квартиры военнослужащим
- 12:33 Электричество для необеспеченных слоев населения Армении подешевеет на 10 драмов
- 12:33 Гарегин Баграмян не думает, что цена на поставляемый из РФ газ возрастет
- 12:30 Правительство Армении выделило 23,5 млн драмов на премии за саммит Франкофонии
- 12:26 СК Армении выявил злоупотребления при строительстве опорных стен дл я ВС Армении
- 12:25 Более полумиллиона компьютеров оказались заражены мощнейшим вирусом
- 12:17 В восстановленном жилом районе Алеппо появятся около 900 новых квартир
- 12:15 Минздрав в преддверии Нового года напомнил о правилах хранения и приготовления пищи
- 12:03 На севере Индии перевернулся автобус со школьниками
- 11:47 Британские спасатели вновь посетили Спитак – через 30 лет после землетрясения: репортаж BBC
- 11:42 У церкви в центре Афин прогремел взрыв
- 11:39 Bloomberg: США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине
- 11:20 Никол Пашинян вылетел в Москву
- 11:05 Два человека казнены в Японии за преступления 1988 года
- 10:59 В ДТП на проспекте Исакова есть пострадавшие и погибшие
- 10:55 Св. Престол опубликовал календарь ритуалов по поводу Нового года и Рождества
- 10:35 В Армении наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и ОРЗ: Минздрав призывает группы риска пройти вакцинацию
- 10:31 Опрос: число противников лидера Южной Кореи впервые превысило число сторонников
- 10:24 В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау
- 10:18 «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»
- 10:16 Мэру Еревана представлена базовая географическая информационная система столицы
- 10:14 Аронян, Ованнисян, Саргсян и Петросян успешно стартовали на чемпионате мира по быстрым шахматам
18:59, 21.12.2018
Просмотрели 1796 раз Спитак - яркое свидетельство того, что человечество вместе может создать что-то прогрессивное: Серж Танкян
17:58, 21.12.2018
Просмотрели 1724 раз Решение о назначении генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации: пресс-секретарь секретариата ОДКБ
21:19, 21.12.2018
Просмотрели 1628 раз Манвел Григорян освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов
18:45, 21.12.2018
Просмотрели 1537 раз Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года»
20:13, 21.12.2018
Просмотрели 1306 раз В присутствии Никола Пашиняна зажжены огни главной новогодней елки Армении