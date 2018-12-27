Минздрав в преддверии Нового года напомнил о правилах хранения и приготовления пищи

Министерство здравоохранения Армении в преддверии новогодних и рождественских праздников напоминает о правилах покупки и хранения продуктов питания, а также приготовления пищи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Перед приготовлением пищи и непосредственно в процессе необходимо часто мыть руки, особенно, при работе с сырыми продуктами, в частности, сырым мясом. Необходимо рабочие поверхности и кухонные принадлежности, которые используются при готовке, держать чистыми.

Сырое мясо, мясо птицы и морепродукты необходимо отделить от других продуктов. При работе с сырыми продуктами необходимо использовать отдельные принадлежности, в том числе, ножи, разделочные доски и прочее.

Во время совершения покупок следует внимательно следить за тем, чтобы сырое мясо, мясо птицы и морепродукты паковались отдельно от других продуктов. Во избежание контакта между сырыми и готовыми продуктами в холодильнике их необходимо хранить в закрытых тарах, причем так, чтобы сырые продукты располагались ниже уже готовых или прошедших термическую обработку.

При приготовлении пищи продукты следует подвергать тщательной тепловой обработке. Ведомство напоминает, что вредные бактерии уничтожаются при температуре от 70 градусов и выше. Следует постоянно следить за тем, чтобы продукты были хорошо проварены или прожарены, а готовую еду нужно тщательно разогревать.

Готовые продукты нельзя хранить в комнатной температуре более двух часов. Все скоропортящиеся и готовые продукты нужно хранить в холодильнике не более 72-х часов, а мясные салаты и блюда – не более 48-ми часов.

Нежелательно еду разогревать более одного раза. Мороженные продукты следует размораживать в холодильнике.

При покупке продуктов нужно обращать внимание на условия хранения и срок годности. Это особенно важно в случае покупки скоропортящихся продуктов.

Желательно выбирать свежие, не поврежденные продукты, из соображений безопасности отдавая предпочтение заводским продуктам, прошедшим определенную обработку, к примеру, пастеризованному молоку.

Перед использованием фруктов и овощей их необходимо тщательно промыть под чистой проточной питьевой водой.

Нельзя использовать просроченные продукты.

Следует избегать использования консервов, приготовленных в домашних условиях или же перед употреблением прокипятить содержимое консервов в течение 15-20 минут.

Если нет уверенности в безопасности воды, ее следует перед употреблением прокипятить.

Нежелательно покупать и использовать в пищу непроверенные или неизвестного происхождения грибы. Грибы можно покупать только на рынке и в магазинах при наличии соответствующего документа, выданного правомочным органом.

Если самочувствие ухудшилось, особенно, если есть тошнота, боли в брюшной полости, нарушения пищеварения и другие симптомы, следует воздержаться от приготовления пищи для членов семьи и гостей.