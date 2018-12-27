На севере Индии перевернулся автобус со школьниками
12:03, 27 Декабрь, 2018
По меньшей мере 35 школьников пострадали в результате аварии, которая произошла в четверг в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местные власти.
Согласно этим данным, к настоящему времени все учащиеся доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.
На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как перевернутый желтый автобус с выбитыми стеклами лежит у подножья одного из холмов. О судьбе водителя ничего не сообщается. Причины аварии пока неизвестны.