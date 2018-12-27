Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

На севере Индии перевернулся автобус со школьниками


По меньшей мере 35 школьников пострадали в результате аварии, которая произошла в четверг в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местные власти.

Согласно этим данным, к настоящему времени все учащиеся доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как перевернутый желтый автобус с выбитыми стеклами лежит у подножья одного из холмов. О судьбе водителя ничего не сообщается. Причины аварии пока неизвестны.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации