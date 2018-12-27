Британские спасатели вновь посетили Спитак – через 30 лет после землетрясения: репортаж BBC

Британские спасатели вновь посетили Спитак – через 30 лет после катастрофического землетрясения 1988 года, с тем, чтобы понять, как восстанавливается зона бедствия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в особом репортаже BBC.

Вышедшие на пенсию спасатели - 75-летний Пол Барнс и 69- летний Реджи Берри, которые работали в зоне Спитакского землетрясения в составе команды спасателей из Ланкашира, поделились своими воспоминаниями.

Их команда прибыла в Армению спустя 5 дней после Спитакского землетрясения. В репортаже показаны кадры разрушений и Спитак – в его нынешнем виде.

Пол Барнс и Реджи Берри посетили одинокого жильца домика-вагона Гамлета Дилбаряна, семья которого полностью погибла во время Спитакского землетрясения.

В репортаже говорится и о том, что во время Спитакского землетрясения в городе погибло 9732 человека – половина его населения. Показаны развалины школы.

Пол Барнс и Реджи Берри, кроме спасательных работ, принимали участие и в строительстве временных пристанищ для выживших.