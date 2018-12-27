У церкви в центре Афин прогремел взрыв

Взрывное устройство сработало возле церкви Святого Дионисия в районе Колонаки в центре Афин. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Греция .

Ранен полицейский, который приблизился к бомбе. Сейчас район перекрыт полицией. Согласно свидетельским показаниям, взрыв повалил припаркованные мотоциклы, взрывной волной отбросило мусорные баки.

Издание Newsit пишет, что взрыв произошел в 7.10 по местному времени (8.10 мск) и ранения, помимо полицейского, получил церковный сторож. Он увидел подозрительный предмет и вызвал полицию. Как только полицейский подошел, бомба взорвалась, пишет издание.

Бомба была заложена в металлический ящик возле входа в церковь.