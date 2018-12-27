Bloomberg: США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине

Правительственная делегация США направится в первой половине января в Пекин для проведения торговых переговоров с китайскими чиновниками. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, американскую делегацию возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. В ее состав войдет в том числе заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас.

Как отмечает Bloomberg, переговоры в китайской столице пройдут во вторую неделю января. Кто примет в них участие со стороны КНР, не уточняется.

О том, что США и Китай намерены провести торговые консультации в январе следующего года ранее сообщал министр финансов США Стивен Мнучин. В интервью агентству Bloomberg в этом месяце он не назвал конкретных дат, однако уточнил, что речь идет потенциально о нескольких встречах.