Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вылетел в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом он сам cообщил на своей странице в соцсети Facebook. Пашинян выложил фотографию с борта самолета.

Визит Пашиняна в Москву носит рабочий характер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.