Никол Пашинян вылетел в Москву
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вылетел в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом он сам cообщил на своей странице в соцсети Facebook. Пашинян выложил фотографию с борта самолета.
Визит Пашиняна в Москву носит рабочий характер.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
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