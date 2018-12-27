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Никол Пашинян вылетел в Москву


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вылетел в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом он сам cообщил на своей странице в соцсети Facebook. Пашинян выложил фотографию с борта самолета.

Визит Пашиняна в Москву носит рабочий характер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.


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