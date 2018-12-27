Два человека казнены в Японии за преступления 1988 года

Член преступного синдиката и бывший инвестиционный консультант были казнены в Японии за убийства двух человек, совершенных тридцать лет назад, всего в 2018 году в стране были приведены в исполнение 15 смертных приговоров. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг японское издание "Майнити".

"Это был чрезвычайно жестокий случай, когда они лишили жертв их драгоценных жизней по эгоистичным причинам", - приводит газета слова министра юстиции Японии Такаси Ямасита.

В последний раз высшая мера наказания в Японии была приведена в действие в июле. Тогда в течение двух дней были казнены лидер террористической секты "Аум Синрикё" Секо Асахара и 12 бывших членов секты.

На данный момент казни в Японии ожидают еще 107 человек.