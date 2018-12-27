В ДТП на проспекте Исакова есть пострадавшие и погибшие

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате аварии в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

26 декабря около 23:30 в "911" поступило сообщение об аварии на проспекте Исакова, рядом с образовательным центром полиции.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что столкнулись Lexus (личность водителя выяснить не удалось) и Mersedes (Э. К. 1968 г.р.), после чего они врезались в разделительную стену и выехали на встречную полосу. Lexus загорелся.Оба водителя скончались на месте.

Пассажиры 1970, 1989 и 1970 г.р. были доставлены в медцентр "Астхик". Их состояние оценивается как тяжелое.