Св. Престол опубликовал календарь ритуалов по поводу Нового года и Рождества

Информационная служба Св. Престола в Эчмиадзине опубликовала календарь ритуалов по поводу Нового года и Рождества. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook.

По сведениям, 31-го декабря в 24:00 состоится ритуал благословения под руководством католикоса Гарегина Второго.

1-го января в 10:00 в храме св.Гаянэ состоится литургия. Здесь же 5-го января в 17:30 состоится вечерняя служба и заутреня. 6-го января, в 10:30, в церкви Григора Лусаворича в Ереване состоится патриаршья литургия и будет проведен ритуал водокрещи.

7-го января в 10:30 в храме св.Гаянэ состоится литургия, затем отслужат панихиду.