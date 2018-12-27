В Армении наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и ОРЗ: Минздрав призывает группы риска пройти вакцинацию

В Армении наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и ОРЗ. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении, лабораторными исследованиями выяснено, что в настоящее время на территории Армении распространен грипп типа А штамма вируса H1N1. В настоящее время есть госпитализированные больные, в частности, из групп риска, причем причиной госпитализации стало позднее обращение за медицинской помощью.

Грипп может протекать как в легкой, так и в тяжелой формах. Это означает, что даже при небольшом насморке следует обратиться к врачу, поскольку позднее обращение грозит такими осложнениями как бронхит, пневмония, а у хронических больных – осложнения в связи с основным заболеванием.

В связи с этим Минздрав призывает группы риска, а именно, детей от 6 месяцев до 5 лет, беременных, воспитанников детдомов, обитателей домов престарелых, лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, а также сотрудников первичного звена здравоохранения, пройти вакцинацию против гриппа.