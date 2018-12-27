Опрос: число противников лидера Южной Кореи впервые превысило число сторонников

Рейтинг президента Республики Корея Мун Чжэ Ина достиг нового исторического минимума, составив 43,8%. Это на 3,3 процентных пункта ниже показателей недельной давности, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного агентством Realmeter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом до 51,6% выросло число противников президента. Это на 5,5 п. п. больше, чем неделей ранее. Таким образом, отрицательная оценка деятельности лидера страны впервые превысила положительную в опросах Realmeter. Разница между показателями составила 7,8%.

Значительный спад рейтинга главы государства социологи объясняют целым рядом событий, в числе которых скандал вокруг изъятия документов в администрации президента и возможная ее причастность к незаконному сбору данных о гражданских лицах и чиновниках.

Уровень поддержки правящей Демократической партии "Тобуро" составил 36,3%, Корейской партии свободы - 25,6%.

Опрос проводился с 24 по 26 декабря среди одной тысячи жителей разных регионов страны. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.