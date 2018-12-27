«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»
В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном». Игра завершилась со счетом 1:1.
Как передает «Арменпресс», «Арсенал» с 38-ю очками занимает четвертое место и на 6 очков отстает от идущего третьим «Манчестер Сити».
Напомним, что полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму и выбыл из строя до февраля.
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