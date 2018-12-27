Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»


В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном». Игра завершилась со счетом 1:1.

Как передает «Арменпресс», «Арсенал» с 38-ю очками занимает четвертое место и на 6 очков отстает от идущего третьим «Манчестер Сити».

Напомним, что полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму и выбыл из строя до февраля.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации