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Мэру Еревана представлена базовая географическая информационная система столицы


В ходе визита в Комитет кадастра недвижимости мэр Еревана Айк Марутян ознакомился с рядом программ, связанных со столицей и реализуемых комитетом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В частности, руководитель комитета Сарат Петросян представил мэру базовую географическую информационную систему столицы и проект кадастрового зонирования. Было отмечено, что в рамках представленных программ и с применением современных технологий будет создана возможность иметь полную информационную систему относительно недвижимости, а также наземных и подземных коммуникаций в столице. Таким образом, работа станет более прозрачной, эффективной и доступной для соответствующих ведомств и структур.


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