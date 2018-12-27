Мэру Еревана представлена базовая географическая информационная система столицы
10:16, 27 Декабрь, 2018
В ходе визита в Комитет кадастра недвижимости мэр Еревана Айк Марутян ознакомился с рядом программ, связанных со столицей и реализуемых комитетом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В частности, руководитель комитета Сарат Петросян представил мэру базовую географическую информационную систему столицы и проект кадастрового зонирования. Было отмечено, что в рамках представленных программ и с применением современных технологий будет создана возможность иметь полную информационную систему относительно недвижимости, а также наземных и подземных коммуникаций в столице. Таким образом, работа станет более прозрачной, эффективной и доступной для соответствующих ведомств и структур.