Аронян, Ованнисян, Саргсян и Петросян успешно стартовали на чемпионате мира по быстрым шахматам

В Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря проходит чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу.

Как передает «Арменпресс», Левон Аронян в первых 5 турах проиграл своему соотечественнику Роберу Ованнисяну, затем одержал 3 победы, одна партия завершилась ничьей.

Габриэл Саргсян одержал 3 победы, в одной партии он проиграл, одна партия завершилась ничьей.

В женском первенстве Элина Даниэлян набрала 2,5 очка из 4 возможных, столько же набрала Лилит Мкртчян. У Марии Геворгян – всего пол-очка.

Левон Аронян, Владимир Акопян, Габриэл Саргсян, Тигран Петросян набрали по 3,5 очка из 5 возможных.

Как сообщает Российская шахматная федерация, в числе участников - все сильнейшие гроссмейстеры планеты: действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин (все — Россия), Хикару Накамура (США) и другие мастера быстрой игры.У женщин за призы в рапиде и блице поборются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Анна и Мария Музычук (обе – Украина), Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина (все – Россия), Хампи Конеру (Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия).Действующим чемпионом мира по рапиду является Вишванатан Ананд, а по блицу – Магнус Карлсен. У женщин обладательницами званий являются соответственно Цзюй Вэньцзюнь и Нана Дзагнидзе.Чемпионат пройдет по швейцарской системе. У мужчин рапид в 15 туров, блиц в 21 тур, у женщин рапид в 12 туров, блиц в 17 туров. В случае дележа 1-го места два лучших участника играют дополнительный матч (2 партии в блиц + армагеддон). Общий призовой фонд турниров составляет 1,15 млн. долларов.