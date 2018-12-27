Трамп заявил, что США могут использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в среду во время встречи с военнослужащими США в Ираке, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из этой ближневосточной страны. Его слова передают американские новостные телекомпании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На самом деле мы могли бы использовать это (базу, куда прибыл Трамп) в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии... Если мы увидим, что с ИГ) происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро и так сильно, что они и не поймут, что произошло", - подчеркнул глава государства.

Главнокомандующий пояснил, что у него "нет никаких планов" выводить войска из Ирака.

Как отмечают сопровождавшие Трампа журналисты, президент вместе с первой леди в среду посетил с необъявленным визитом расположенную к западу от Багдада военно-воздушную базу Айн аль-Асад и около 20 минут разговаривал с американскими военнослужащими. Главнокомандующий также встретился с послом США в Ираке, а также с командным составом. Трамп рассказал, что во время первой поездки в зону боевых действий на своем посту больше беспокоился о людях, сопровождавших его в Ирак, чем о себе.