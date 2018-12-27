Трамп не исключил, что Шанахан может долгое время оставаться и.о. министра обороны США

Президент США Дональд Трамп заявил в среду в ходе необъявленного визита в Ирак, что не собирается торопиться с выдвижением кандидатуры на пост нового министра обороны Соединенных Штатов. По его словам, Патрик Шанахан, который с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона, может оставаться в этой роли "в течение длительного времени". Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Шанахан будет исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса.