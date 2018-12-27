На территории Армении, в основном, все дороги проходимы: местами наблюдается гололед







Как сообщили

Трасса Степанцминда-Ларс на территории в Грузии, через которую пролегает единственный сухопутный путь между Арменией и Россией, по положению на 10.00 четверга закрыта для всех видов транспорта, сообщает МЧС Армении со ссылкой на данные грузинской стороны.

МЧС рекомендует водителям при поездках в области пользоваться исключительно зимними шинами. По положению на 08:30 27-го декабря, на территории Армении практически все дороги проходимы.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на межобщинных автодорогах Алагяз-Цалкар, Ланджик-Мастара и в селе Ашоцк Ширакской области местами наблюдается гололед, а в Ширакской области, городе Апаране Арагацонтской области, городах Спитак и Степанаван Лоринской областии идет снег.Трасса Степанцминда-Ларс на территории в Грузии, через которую пролегает единственный сухопутный путь между Арменией и Россией, по положению на 10.00 четверга закрыта для всех видов транспорта, сообщает МЧС Армении со ссылкой на данные грузинской стороны.МЧС рекомендует водителям при поездках в области пользоваться исключительно зимними шинами.