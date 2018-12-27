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Армянские банки простили штрафы и пени на сумму в 7 млрд драмов


В результате законодательных изменений, осуществленных в июле сего года, армянские банки простили штрафы и пени на сумму в 7 млрд драмов 14.963 должникам. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Были пересмотрены 124.000 кредитные истории, процесспродолжается. Граждане с безнадежными долгами должны посетить банки-кредиторы, чтобы придти к соглашению по поводу своих штрафов и пеней»,- пишет исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.


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