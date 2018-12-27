Государство усиливает институт советников по труду

По положению на 1-е декабря в Государственном агентстве по занятости зарегистрировались 81 тысяча человек, ищущих работу, из коих около 60 тысяч человек – в статусе безработных. По последним данным, для лиц с высшим образованием, особенно, врачей, преподавателей, компьютерщиков, архитекторов есть вакансии в областях Армении. Для лиц со средним специальным образованием есть вакансии финансистов, специалистов торговли, сферы услуг, среднего медперсонала. Требуются также продавцы, демонстраторы продукции, помощники по хозяйству, работники общепита. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра по вопросам труда и соцзащиты Арман Удумян, подводя итоги года.

-Г-н Удумян, каким было время вашего нахождения в должности, чем оно примечательно?

-Я начал работать в Министерстве с июня. Первые 2 месяца были ознакомительными, я изучил программы, понял логику работы, хотя и я давно работаю в отрасли, работал и в международных и общественных организациях. Прежде всего мы продолжили начатые ранее программы, наметили направления на будущее, мы перезапустили программы в сфере занятости и рынка труда, проводимые совместно со Всемирным банком.

-Какая работа запланирована по части усиления возможностей трудяшихся?

-Важно внедрение института советников по труду. Международный опыт показывает, что таковые нам нужны по нескольким направлениям. Нужны узкопрофилированные советники по труду. Сейчас мы думаем о 2 направлениях - советники по труду в сфере обработки продуктов питания и сельского хозяйства и советники по труду в сфере производства текстиля и легкой промышленности.

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