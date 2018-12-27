Европейские индексы - 26-12-18
МОСКВА, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 10633.82 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4626.39 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 6685.99 пункта, а российский RTSI вырос на 0.43% и составил 1053.17 пункта.
- 09:13 Европейские индексы - 26-12-18
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