Европейские индексы - 26-12-18

МОСКВА, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 10633.82 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4626.39 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 6685.99 пункта, а российский RTSI вырос на 0.43% и составил 1053.17 пункта.