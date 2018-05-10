Предстоящие на 27 декабря мероприятия
21:29, Декабрь 26, 2018
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- 21:29 Предстоящие на 27 декабря мероприятия
- 21:22 Джон Болтон посетит Турцию
- 21:08 Министры обороны и ИД Турции посетят Россию
- 20:21 Министр обороны Германии не считает борьбу с ИГ завершенной
- 20:10 Ливан представит в Совбез ООН жалобу на Израиль
- 19:55 Книга Абела Аганбекяна удостоилась премии «Экономическая книга года»
- 19:40 На территории Армении автодороги в основном проходимы, местами гололед
- 19:35 Министерства ИД Армении и Грузии провели политические консультации
- 18:54 Анна Акопян посетила онкобольных детей
- 18:22 Армянские бойцы видели, как азербайджанские военнослужащие тащили упавшего товарища — МО Арцаха
- 18:17 Экс-главе следственной группы по делу 1 марта предъявлено 2 новых обвинения
- 18:10 Валерий Осипян награжден юбилейной медалью «Ереван 2800»
- 18:06 МО Арцаха призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от недальновидных действий по обострению ситуации на линии соприкосновения
- 17:56 МИД РФ заявил, что удары Израиля по территории Сирии грубо нарушают суверенитет республики
- 17:46 В следующем году в Армении будет реализована программа туристических инфраструктур
- 17:37 Россия сделает все от нее зависящее для урегулирование карабахского конфликта— Мария Захарова
- 17:30 Британцы принялись торговать своими подарками сразу после наступления Рождества
- 17:26 Кнессет Израиля лишил террористов права на досрочное освобождение
- 17:23 Впервые в Армении состоится международная конференция туроператоров
- 17:21 Названа новая польза алкоголя и кофе
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-12-18
- 17:13 Известные европейские лоукостеры готовы войти на армянский рынок
- 17:12 Азиатские индексы - 26-12-18
- 16:59 Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
- 16:38 В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Пашиняна
- 16:25 Голливуд побил новый рекорд по кассовым сборам
- 16:19 Россияне назвали Владимира Путина политиком года
- 16:11 Названы лучшие смартфоны 2018 года
- 16:03 На пляже в Индии появилась скульптура Санта-Клауса из 10 тыс. пластиковых бутылок
- 15:56 Брижит Бардо обвинила Макрона в ухудшении ситуации с защитой животных
- 15:40 27-го декабря кратковременно будет закрыта дорога Алаверди-граница Грузии
- 15:30 В преддверии Нового года полиция Армении переходит к усиленному режиму несения службы
- 15:20 Число пострадавших при землетрясении на Сицилии возросло до 28
- 14:54 СМИ: секретарь совета безопасности Ирана заявил о переговорах Тегерана с талибами
- 14:44 Сильный снегопад спровоцировал транспортный коллапс в пяти областях Украины
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