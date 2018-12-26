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Джон Болтон посетит Турцию


После  новогодних праздников советник  президента  США по вопросам национальной  безопасности Джон Болтон посетит Турцию.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь партии «Справедливость и развитие» ОмерЧелик.

Ранее Челик  сообщал, что делегация Турции во главе с  министром ИД Мевлутом Чавушоглу,  министром обороны  ХулусиАкаром и главой  Службы  национальной  разведки ХаканомФиданом  посетит Россию и прибудет в  Москву  29 декабря. 

В ходе  визита стороны обсудят вывод войск  США  из Сирии.

 




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