После новогодних праздников советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Турцию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь партии «Справедливость и развитие» ОмерЧелик.

Ранее Челик сообщал, что делегация Турции во главе с министром ИД Мевлутом Чавушоглу, министром обороны ХулусиАкаром и главой Службы национальной разведки ХаканомФиданом посетит Россию и прибудет в Москву 29 декабря.

В ходе визита стороны обсудят вывод войск США из Сирии.