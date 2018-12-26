Правительство сделает все возможное для защиты и развития свободы слова и прессы: Никол Пашинян пригласил на прием представителей СМИ по случаю Нового года и Рождества

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян пригласил на прием представителей средств массовой информации по случаю Нового года и Рождества. Никол Пашинян поздравил представителей СМИ с наступающими праздниками Нового года и Рождества и пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов.

В своем поздравительном слове исполняющий обязанности премьер-министра отметил:

“Уважаемые коллеги,

Я приветствую вас и рад вас видеть.

Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас за работу, которую вы проделали в 2018 году, потому что я думаю, что роль прессы, роль СМИ в Армении была очень велика в ненасильственной бархатной народной революции. Действительно, пресса смогла сыграть эту роль и стала надежным источником для граждан Армении, для наших соотечественников в диаспоре, чтобы узнать, что происходит в Республике Армения. Роль средств массовой информации в истории нашей страны всегда была высокой, но теперь, думаю, что она намного выше, поскольку пресса и свобода слова являются одними из важнейших институтов демократии, а то, что наша страна должна очень четко и уверенно продолжать идти по пути демократии, очевидно всем нам.

Хочу еще раз подчеркнуть, что в истории третьей республики пресса никогда не была более свободной, чем сегодня. И я хочу разъяснить, что это означает. Это означает, что правительство не вмешивается и не стремится вмешиваться в работу средств массовой информации, что, конечно, не может означать, что в каждом СМИ нет своих правил и т.д., и это, по сути, вопрос отношений журналистов и прессы.

Но, в целом, хочу сказать следующее: во многих случаях в сегодняшней прессе чувствуется инерция, и это в некотором смысле понятно, так как с момента обретения независимости наше восприятие было в какой-то рамке и форме, и теперь это не может измениться очень быстро. По моим ощущениям, существует презумпция или, возможно, инерция, что правительство таково, как было раньше, и продолжит оставаться таким. Некоторые пытаются доказать это, некоторые, по-моему, просто воспринимают это как инерцию, и это, я уверен, со временем будет исправлено.

Конечно, то, что произошло в Республике Армения, является некоторым шоком и для прессы, поскольку пресса и все мы привыкли работать в одних условиях, по одной логике, и, по сути, многие были настроены на то, что будут работать в рамках этой логики и в этих условиях еще долгие и долгие годы. Неожиданное изменение, которое произошло в Армении, я имею в виду, что оно было неожиданным для многих средств массовой информации, хотя здесь есть люди, которые еще в марте или, возможно, еще раньше в своих интервью говорили, что изменения являются возможными и вероятными, но, тем не менее, эти изменения поставили многие СМИ вне рамок их обычной рабочей логики, и требуется некоторое время, чтобы все мы адаптировались к этой ситуации.

Вы можете быть уверены в том, что правительство Республики Армения сделает все от него зависящее для защиты и развития свободы слова и свободы прессы, и, конечно, мы ожидаем, что сможем эффективно сотрудничать со средствами массовой информации в этом отношении.

Позвольте мне еще раз поздравить вас, поблагодарить за вашу работу, проделанную в 2018 году, и надеяться, что эта работа будет более эффективной в 2019 году, и пресса станет более эффективным средством в руках общественности для контроля над правительством, для контроля всего, что происходит в Республике Армения, и получения объективной и достоверной информации.

Конечно, наша самая большая проблема, которая является проблемой не только в Армении, но и во всем мире, заключается в том, чтобы дифференцировать правду от лжи в условиях возникновения так называемого института «фейк-ньюса», и я убежден, что все вы, все мы преданы этому делу и нацелены на совместную работу для достижения этой цели.

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