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Министры обороны и ИД Турции посетят Россию


Делегация Турции во главе с  министром ИД Мевлутом Чавушоглу  и министром обороны  Хулуси Акаром посетит Россию.

 Как  передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь партии «Справедливость и развитие».

Делегация  прибудет в  Москву  29 декабря.

 

 




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