Министры обороны и ИД Турции посетят Россию

Делегация Турции во главе с министром ИД Мевлутом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром посетит Россию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь партии «Справедливость и развитие».

Делегация прибудет в Москву 29 декабря.