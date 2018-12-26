Министр обороны Германии не считает борьбу с ИГ завершенной

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйеноппонировала президенту США. Она заявила, что партнеры США не согласны с утверждением американского президента Дональда Трампа о победе над террористической группировкой «Исламское государство».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает RheinischePost.

«Союзники едины во мнении, что, увы, ИГ еще не разгромлено», — сказала министр.

Фон дер Ляйен добавила, что в Сирии террористы скрываются на обширной территории пустыни.

Ранее Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.

Фон дер Ляйен заявила также, что Дональд Трамп до сих пор не разъяснил свои дальнейшие шаги.