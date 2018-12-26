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Министр обороны Германии не считает борьбу с ИГ завершенной


Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйеноппонировала президенту  США. Она  заявила, что  партнеры США не согласны с утверждением американского президента Дональда Трампа о победе над террористической группировкой «Исламское государство».

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает RheinischePost. 

«Союзники  едины во мнении, что, увы, ИГ еще не  разгромлено», — сказала министр.

 Фон дер Ляйен добавила, что в Сирии  террористы скрываются на обширной территории пустыни.

Ранее Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии  и приказал американским военным покинуть страну.

Фон дер Ляйен заявила также, что Дональд  Трамп до сих пор не разъяснил свои дальнейшие  шаги.




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