Ливан представит в Совбез ООН жалобу на Израиль

Ливанские власти планируют направить жалобу в Совет Безопасности ООН из-за авиаударов Израиля по территории Сирии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр общественных работ и транспорта Ливана ЮсефФинянос.

«Было достигнуто соглашение о том, что Ливан должен подать срочную жалобу в Совет Безопасности против Израиля и принять резолюцию, которая защищает Ливан и его граждан», — сказал он.

Министр добавил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Ливана Саадом Харири. По словам Финяноса, «чудом удалось избежать гуманитарной катастрофы», так как могли пострадать пассажиры гражданских самолетов в воздушном пространстве Ливана.