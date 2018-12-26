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Ливан представит в Совбез ООН жалобу на Израиль


Ливанские власти планируют направить жалобу в Совет Безопасности ООН из-за авиаударов Израиля по территории Сирии.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр общественных работ и транспорта Ливана ЮсефФинянос.

«Было достигнуто соглашение о том, что Ливан должен подать срочную жалобу в Совет Безопасности против Израиля и принять резолюцию, которая защищает Ливан и его граждан», — сказал он.

Министр добавил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Ливана Саадом Харири. По словам Финяноса, «чудом удалось избежать гуманитарной катастрофы», так как могли пострадать пассажиры гражданских самолетов в воздушном пространстве Ливана.

 




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