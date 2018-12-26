Книга Абела Аганбекяна удостоилась премии «Экономическая книга года»

Книга известного российского экономиста, академика Российской академии наук (РАН), заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС) Абела Аганбегяна «Финансы, бюджет и банки в новой России» стала лауреатом премии «Экономическая книга года».

«В своей книге я попытался, с макроэкономической точки зрения, взглянуть на финансы. К сожалению, в стране, финансы являются одной из самых отстающих сфер экономики. Мы отстаем по объему инвестиций и количеству так называемых «длинных» денег, мы не создали финансовый механизм экономического роста, не создали нового «двигателя» экономики, рынок капитала и настоящей конкурентной среды. Все эти проблемы не дают идти вперед», – цитирует Абела Аганбегяна «Российская Газета».

Академик также отметил, что в своей книге предложил некоторые пути решения существующих финансовых проблем для вывода российской экономики из стагнации.

Премия «Экономическая книга года» учреждена Вольным экономическим обществом России и вручается за лучшие издания по экономике.

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил известного российского экономиста, академика РАН Абела Аганбегяна Медалью Столыпина.