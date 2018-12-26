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Министерства ИД Армении и Грузии провели политические консультации


25 декабря  в  Тбилиси Министерства  ИД Армении и Грузии провели политические   консультации на уровне  замминистров ИД.

Делегацию с  армянской  стороны возглавлял замминистра ИД  Армении  Шаварш Кочарян, с грузинской – замминистра  ИД   Грузии Лаша Дарсалия (Lasha Darsalia). 

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, стороны  обсудили широкий круг вопросов, представляющих обоюдный  интерес, в  частности – вопросы  региональной  безопасности, развития двусторонних торгово-экономических отношений, гуманитарной  сферы, а  также сотрудничества в международных организациях.

Стороны  с  удовлетворением отметили состоявшиеся в 2018г.  взаимные  визиты  на высоком уровне, которые способствовали дальнейшему  углублению и укреплению двусторонних отношений.

Обсуждался также вопрос проведения  очередного заседания Межправительственной экономической  комиссии в  начале  2019 года, что должно дать новый  импульс развитию торгово-экономических отношений  между  двумя нашими странами.

 




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