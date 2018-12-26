25 декабря в Тбилиси Министерства ИД Армении и Грузии провели политические консультации на уровне замминистров ИД.

Делегацию с армянской стороны возглавлял замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, с грузинской – замминистра ИД Грузии Лаша Дарсалия (Lasha Darsalia).

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих обоюдный интерес, в частности – вопросы региональной безопасности, развития двусторонних торгово-экономических отношений, гуманитарной сферы, а также сотрудничества в международных организациях.

Стороны с удовлетворением отметили состоявшиеся в 2018г. взаимные визиты на высоком уровне, которые способствовали дальнейшему углублению и укреплению двусторонних отношений.

Обсуждался также вопрос проведения очередного заседания Межправительственной экономической комиссии в начале 2019 года, что должно дать новый импульс развитию торгово-экономических отношений между двумя нашими странами.