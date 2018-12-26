На территории Армении автодороги в основном проходимы, местами гололед

МЧС РА сообщает, что на территории Армении, по данным на 19:00 часов 26 декабря, автодороги в основном проходимы.

Почти по всей территории Ширака идет снег. Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Согласно информации, полученной из Главного управления ЧС Северной Осетии РФ, на российской стороне наблюдается скопление автомобилей.