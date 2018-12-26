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На территории Армении автодороги в основном проходимы, местами гололед


МЧС РА  сообщает, что на территории Армении, по данным на 19:00 часов 26 декабря,  автодороги в  основном проходимы.

Почти по всей  территории Ширака идет снег.  Водителям рекомендуется ездить  исключительно с зимними шинами.

Согласно информации, полученной  из департамента ЧС МВД Грузии,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

Согласно информации, полученной  из  Главного управления  ЧС Северной  Осетии  РФ,  на российской  стороне  наблюдается скопление  автомобилей.

 

 

 




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