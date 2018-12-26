Валерий Осипян награжден юбилейной медалью «Ереван 2800»

26 декабря начальник полиции РА Валерий Осипян принял директора-основателя компании «47 дизайн» Арсена Меликсетяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Арсен Меликсетян вручил Валерию Осипяну юбилейную медаль «Ереван 2800».

По случаю 2800-летия столицы компания «47 дизайн» выпустила памятную медаль с изображением армянского царя Аргишти Первого.

Медаль именная с символическим номером 0202.

Валерий Осипян поблагодарилза награду и пожелал гостю успехов в работе.