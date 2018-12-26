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Валерий Осипян награжден юбилейной медалью «Ереван 2800»


26 декабря  начальник  полиции РА   Валерий  Осипян принял директора-основателя компании «47 дизайн» Арсена Меликсетяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, Арсен Меликсетян вручил Валерию  Осипяну юбилейную  медаль  «Ереван 2800».

По случаю 2800-летия  столицы  компания «47 дизайн» выпустила памятную медаль с  изображением армянского царя  Аргишти Первого.

Медаль именная с символическим номером 0202.

Валерий  Осипян поблагодарилза награду  и  пожелал гостю успехов  в  работе.

 

 




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