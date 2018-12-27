Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события


Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Двадцать седьмого декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве

Сегодня, 27-го декабря, состоится очередное  заседание правительства РА.

Сегодня, 27-го декабря, по инициативе  супруги Никола Пашиняна  Анны Акопян состоится новогоднее мероприятие, в  котором примут участие 300 детей 7-13 лет из социально необеспеченных семей, детей с инвалидностью, больных диабетом, внуков участников Арцахской  войны, погибших и пропавших без вести, погибших в ходе Апрельской войны, сирийских армян и др.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция арабиста Саркис Григорян. Тема: новые события  в Сирии, вывод войск США, намерения  Турции относительно курдов и др.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция директора ООО «ЭмПиДжи» - полноправного члена GALLUP International association в  Армении, Арама Навасардяна. Тема: итоги мониторинга  20-25 декабря – ереванцы о Ереване.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция замдиректора  НИИ культурно-исторического наследия Акопа Симоняна. Тема: новые  открытия в царской резиденции Ахдзхи.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция эксперта по управлению Сероба Хачатряна. Тема: правительственная  программа оптимизации и возможные угрозы.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации