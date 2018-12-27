Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Двадцать седьмого декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве

Сегодня, 27-го декабря, состоится очередное заседание правительства РА.

Сегодня, 27-го декабря, по инициативе супруги Никола Пашиняна Анны Акопян состоится новогоднее мероприятие, в котором примут участие 300 детей 7-13 лет из социально необеспеченных семей, детей с инвалидностью, больных диабетом, внуков участников Арцахской войны, погибших и пропавших без вести, погибших в ходе Апрельской войны, сирийских армян и др.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция арабиста Саркис Григорян. Тема: новые события в Сирии, вывод войск США, намерения Турции относительно курдов и др.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция директора ООО «ЭмПиДжи» - полноправного члена GALLUP International association в Армении, Арама Навасардяна. Тема: итоги мониторинга 20-25 декабря – ереванцы о Ереване.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция замдиректора НИИ культурно-исторического наследия Акопа Симоняна. Тема: новые открытия в царской резиденции Ахдзхи.

Сегодня, 27-го декабря, состоится пресс-конференция эксперта по управлению Сероба Хачатряна. Тема: правительственная программа оптимизации и возможные угрозы.

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