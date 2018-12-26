Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

МИД РФ заявил, что удары Израиля по территории Сирии грубо нарушают суверенитет республики


Удары ВВС Израиля по окрестностям Дамаска являются грубым нарушением суверенитета Сирии и резолюций Совета Безопасности ООН. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в среду сообщении МИД РФ.

"У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701", - подчеркнули в дипведомстве.

"Обращает на себя внимание, что авиаудары в очередной раз осуществлялись израильской авиацией "под прикрытием" гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута", - добавили в министерстве.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации